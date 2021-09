América y Chivas ya preparan en sus respectivos campos de entrenamiento la táctica para el Clásico del sábado a jugarse en el Estadio Azteca. En el campamento de las Águilas habló Roger Martínez, quien dijo que sin duda América es mejor en todos los sentidos.

“Todos sabemos que es un clásico, la historia que tiene los dos clubes, el América es el más grande y eso todos lo saben, los jugadores sabemos la camiseta que estamos portando y vamos a matarnos por el Club. Chivas es un club que sinceramente no ha venido peleando, desde que estoy acá he visto a Chivas en la liguilla solo por el repechaje, pero todos saben la magnitud del club América”.

Por su parte con Chivas no entrenó Isaac Brizuela por problemas gástricos, mientras que Marcelo Michel Leaño comenzó trabajo táctico y alista 5 cambios en el once inicial, entre ellos el regreso de Alexis Vega. (Por Martín Navarro Vásquez)