Ante la crisis sanitaria por el covid-19, la restricción a viajes no esenciales en la frontera con Estados Unidos permanecerá vigente por lo menos hasta agosto, así lo informa el canciller Marcelo Ebrard.

“Los estados del sur de Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México, y Texas, están en incremento. Entonces nuestra perspectiva y de la Secretaría de Salud es que no sería prudente ahorita hacer una apertura, porque entonces lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote. Por lo tanto, lo que estamos explorando con las autoridades locales, porque siempre tomamos en cuenta su punto de vista, me refiero, ciudades y desde luego gobiernos estatales, es que se prolongue la restricción a viajes no esenciales del 21 de julio hasta el mes de agosto, cuando ya se tengamos un decrecimiento en la zona”.

Explicó que gracias a la relación con el gobierno estadounidense, México tendrá acceso inmediato a los tratamientos para el covid, los que se espera que estén listos para el invierno; y a las vacunas, cuya proyección es que estarán listas en el primer semestre del 2021. (Por: Arturo García Caudillo)