Siguen acudiendo personas de la tercera edad a los módulos donde habitualmente se entregan boletos del programa Mi Pasaje, aún y cuando la repartición todavía no inicia.

Desmañanados, confundidos y hasta en ayunas, esto dijeron hoy por la mañana algunas cabecitas blancas a las puertas del Parque Agua Azul.

“¿Qué es lo que esta haciendo usted aquí ahorita?/…Yo estoy esperando pues venía a los transvales/…¿Y qué pasó?/…Pues no hay nadie, no hay nadie quien nos informe/…Ni informes ni nada, entonces no sabemos/…¿Y quién les dijo que hoy iban a entregar?/…Nos dijo el radio este como se llama/…¿En el radio oyeron?/…En el radio oyeron que del 20 al 27 aquí donde se dan pues”.

Y aún cuando la Secretaría de Asistencia Social todavía no da fechas oficiales sobre la entrega de los nuevos boletos verdes del programa Mi Pasaje, los viejitos siguen acudiendo, haciendo caso a rumores. (Por José Luis Jiménez Castro)