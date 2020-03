Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador la aplicación de un Plan DN-III para enfrentar la epidemia del coronavirus.

“Lo más importante es que estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios, y si se requiere ya se está preparando un Plan DN-III con este propósito. Vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones”.

Aseguró estar pendiente de los daños que causa la pandemia, que se está actuando de manera responsable, de acuerdo al plan planteado desde hace tres meses, que no ha habido imprevistos, que hay presupuesto suficiente y no hay falta de recursos. Por tal motivo pidió a los ciudadanos no perder la calma ni caer en miedos o sicosis. (Por Arturo García Caudillo)