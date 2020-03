Ante los aumentos excesivos en los precios de los productos básicos, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, anuncia que aplicará multas de hasta tres millones de pesos a los abusadores.

“En consecuencia quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de tres millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio, y nosotros asegurar la mercancía. Una vez asegurada, se la paso a Segalmex, se la paso a la Defensa Nacional, y en unos meses se las devolvemos, kilo por kilo, no hay ningún problema, no se va a abusar de nadie”.

Y es que, dice, ahora la Profeco tiene nuevas facultades que le permiten no sólo exhibir a los abusadores, sino también castigarlos. (Por Arturo García Caudillo)