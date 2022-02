El intento dentro del Congreso del Estado de sacar anoche el presupuesto que ejercerá el Legislativo para este año no prosperó y al contrario, derivó en fracturas de acuerdos políticos, acusaciones de madruguete y desacuerdos por la distribución de recursos.

Tras horas de negociaciones a puerta cerrada entre las bancadas, la fracción del PAN, aliado de Movimiento Ciudadano en la pasada y actual legislatura, decidió no ir con el proyecto, lo que complicaba los votos para su aprobación. Morena anunció primero acompañar la distribución proyectada por de más de 915 millones de pesos, pero ya por la noche se vino abajo el acuerdo con los emecistas.

Ante la imposibilidad de alcanzar los votos que se requerían, se optó por suspender el trámite hasta nuevo aviso.

El presupuesto que ejercerá el Congreso este año se lo come la nómina: 92 por ciento será destinado en sueldos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)