El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, se quedó sin dos de sus tres avales que garantizarían el pago de la fianza de un millón de dólares para que sea liberado y enfrente su proceso fuera de la cárcel.

Autoridades estadounidenses informan que el tercer aval, no tiene los recursos para solventar el monto, además de que trabajaba para el ex funcionario.

La defensa de García Luna había presentado un recurso para que su cliente enfrente en libertad su juicio por presuntos nexos con el narcotráfico, bajo el pago de fianza.