Si bien no se tienen registros de tapatíos o jaliscienses atrapados en el conflicto de Ucrania, por lo menos Guadalajara ya tiene una afectación por el tema: tendrán que realizarse modificaciones al cambio de estafeta de la Capital Mundial del Libro a realizarse en abril. Guadalajara será la capital este año, pero el nombramiento actualmente lo tiene Tiflis, capita de la República de Georgia, nación que se encuentra en la costa del Mar Negro y a pocos kilómetros de la zona de conflicto ruso-ucraniano. Habla del tema el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus.

“Evidentemente no iremos, enviaremos en este momento una delegación para recibir el nombramiento, por el conflicto que se está viviendo y la dificultad propia de los desplazamientos”.

Señala que el resto de actividades programadas para conmemorar la designación de la UNESCO no presentará cambios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)