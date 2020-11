Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, de acogerse a la figura de testigo colaborador, pero pide que no se acuse sin pruebas.

“Es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe procurarse primero el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia, y al mismo tiempo que si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública se recuperen esos bienes, es decir, que se repare el daño”.

Por ello reiteró que este asunto lo tiene que resolver la Fiscalía General de la República, y que su compromiso es no perseguir a nadie por razones políticas, y no fabricar delitos ni culpables. (Por: Arturo García Caudillo)