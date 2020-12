Mientras avanza el proceso de registro de pre-candidatos entre algunos partidos, organizaciones feministas y colectivos advirtieron que vigilarán de cerca que no se registre a personas con antecedentes de violencia en contra de las mujeres.

Las organizaciones pidieron respetar el 3 de 3 contra la violencia que aplica a nivel federal para incluir las agresiones contra mujeres, pues en Jalisco sólo se contempla que no pueden ser candidatos quienes tengan sentencia firme por violencia política o contra la mujer o quienes sean deudores alimenticios, no obstante, este último padrón no ha terminado de elaborarse.

Dolores Lazcarro, del grupo G10, señala:

“Cómo podemos pensar que una persona que ha sido comprobara su violencia política sea una vez más postulada?”

Hasta el momento la única sentencia firme por violencia política es contra el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Alvarez, y la semana pasada fue sancionado el presidente municipal de Poncitlán, Luis Miguel Nuñez, quien todavía puede pelear la sentencia del tribunal electoral local. (Por: Mireya Blanco)