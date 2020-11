Hoy cumple dos meses que entra en funcionamiento la Línea 3 del Tren Ligero, y en términos generales a los usuarios le ha gustado el servicio.

“A mi la verdad sí me agrada el servicio, hay algunas estaciones, por ejemplo, que las escaleras ahí en sobre todo en la del Country, ahí en Ávila Camacho, no sirven las escaleras”.

“Bien pues, nada más que todavía no me acostumbro -¿Por qué, oiga?- Pues está uno acostumbrado a la vida, los camiones”.

En estos dos meses de funcionamiento de la Línea 3 del Tren Ligero se ha presentado fallas en el servicio en por lo menos cuatro ocasiones; algunos elevadores continúan en reparación, y las escaleras eléctricas de algunas estaciones circulan lentas o están paradas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)