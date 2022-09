Se cumplieron 14 días de la desaparición del joven, Miguel Alejandro Soto Martín, sustraído de su domicilio por un grupo armado y la autoridad no ha terminado de revisar las cámaras del C5.

Su madre, Magda Martín, indica que la Fiscalía es indolente en el caso y actúa de forma lenta.

“Que están en eso, están en eso -¿Y qué le han dicho de lo que han investigado?- Nada, no he tenido un informe así tal cual de lo que se vio, las cámaras del fraccionamiento que ellos revisaron no se veían claras, iban a pedir otro enfoque. Yo nomás quiero que me regresen a mi hijo vivo”.

La familia de Miguel Alejandro encabezó junto con el Rector, la marcha de la UdeG por la desaparición de él y 11 estudiantes más. (Por Claudia Manuela Pérez)