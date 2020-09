De cara a la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que mantendrá su compromiso de no aumentar los impuestos y de apretarse el cinturón.

“El primero que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno, y sólo en una situación de crisis gravísima, insuperable, y se dejaría hasta el final. Si a mí me dicen, no va a haber dinero para la educación, no va a haber dinero para la salud, no hay más que aumentar impuestos, entonces ya diría, a ver, ¿no podemos ahorrar en el gobierno sin despedir trabajadores?, ¿no podemos actuar con más austeridad y no aumentar los impuestos?, entonces yo no veo que tengamos que incumplir el compromiso de no aumentar los impuestos”.

De paso aseguró que los trabajadores al servicio del estado no deben preocuparse, porque no se va a despedir a nadie, e incluso se ampliarán algunas plazas. (Por Arturo García Caudillo)