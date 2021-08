El desalojo en el predio de Iconia desató el debate y las críticas entre regidores tapatíos. Sería la primera discusión de intensidad en el pleno que se desata en este trienio. El regidor Hilario Rodríguez de Movimiento Ciudadano soltó la bomba, cuando criticó las declaraciones del presidente municipal interino, Eduardo Martínez Lomelí, al acusar que la Universidad de Guadalajara estaba detrás de la ocupación del predio.

En defensa del alcalde salieron el regidor Luis Cisneros, quien dio cuenta de la influencia de Raúl Padilla López dentro de la Universidad de Guadalajara, y el ex priista Eduardo Almaguer, quien cuestionó la visita del rector de la UdeG al terreno desalojado.

Claudia Delgadillo, Victor Paez y Verónica Flores criticaron las formas del operativo y hacia donde se dirige el debate. Al final, el alcalde interino insistió que todo el desalojo fue apegado a derecho, aunque afectados denuncian excesos:

“Se hizo una actuación judicial en donde no hubo incidentes, en donde no hubo detenidos y donde el propio presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios señala que no hubo incidentes en su declaración”.(Por Héctor Escamilla Ramírez)