El Gobierno de Jalisco no se dedica a organizar marchas, responde el gobernador, Enrique Alfaro, al rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, quien lo culpó de la protesta que se realizó esta mañana afuera del fraccionamiento donde vive y lo responsabilizó de su seguridad.

“Yo estoy trabajando todos los días por Jalisco, estoy muy ocupado para meterme en esos temas, yo no me dedicó a organizar marchas -¿Continuará ese conflicto con la Universidad?- Yo no tengo conflicto alguno con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad de Guadalajara lo que tenemos es mucho cariño y respeto”.

Contestó el mandatario que quién organiza marchas que se responsabilice de ellas. (Por Claudia Manuela Pérez)