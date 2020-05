Dotar de facultades al INEGI para que mida la riqueza de los mexicanos, como propone la dirigencia de Morena, no sería una medida correcta, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Bueno, no creo que sea correcto. Se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente esa propuesta”.

Para que no haya tanta desigualdad, agregó, lo correcto es que el gobierno ayude a los que menos tienen a que vayan ascendiendo en la escala social, y que no se profundice la desigualdad. (Por: Arturo García Caudillo)