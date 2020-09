La inversión privada en el sector de la construcción cayó un 25 por ciento durante la pandemia.

Carlos del Río Madrigal, presidente de la cámara del ramo en Jalisco, expuso que la inversión privada representa ocho de cada diez pesos que se invierten en la entidad, por lo que la inversión gubernamental es esencial para reactivar esta rama.

Llamó a los diputados federales y el gobierno de la República a modificar el proyecto de presupuesto 2021, que para el próximo año por ejemplo no contempla recursos en infraestructura carretera.

“Lo que no se logre etiquetar para Jalisco en los próximos meses será muy difícil que llegue por otra vía ya que los fondos concursables, los fondos reasignables que era parte del capítulo ocho mil no aparecen en este proyecto de presupuesto”.

Del Río Madrigal agrega que los inversionistas privados no han definido cuáles proyectos reactivarán y cuáles tendrán que seguir esperando. (Por Mireya Blanco)