Tras el deceso del morenista Joel Molina, afectado por covid, las pruebas de laboratorio que se realizarán los senadores este lunes determinarán si hubo más contagios durante la sesión del martes pasado en Xicoténcatl, así lo comenta el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Yo creo que la mayoría estaba antes de la sesión, porque no se puede en tres días. He visto dos senadoras, que es una del PAN y una de MC, pero siento que era antes de la sesión. Entonces vamos a ver, no quiero especular, pero vamos a saber mañana. Esperemos estar con toda la información mañana. Que antes de cada sesión ya no se va a permitir el acceso salvo a las personas que tengan su certificado negativo de isopo, actualizado. No habrá asesores, no habrá invitados, sólo legisladores”.

Lo anterior lo comentó tras llevarse a cabo la prueba en las instalaciones del Senado, donde hoy se lleva a cabo la comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle. (Por: Arturo García Caudillo)