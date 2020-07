Durante la contingencia sanitaria, las quejas y reportes por fiestas y reuniones se incrementó 25 por ciento en Guadalajara. De jueves a sábado son los días con más denuncias, hasta 50 por noche, pero a decir del alcalde Ismael del Toro, si bien hay muchos casos de reuniones en el espacio público que pueden suspenderlas, la situación se complica con las fiestas en domicilios.

“Podría llegarse a dar una sanción de arresto, es complejo porque es un domicilio particular, tenemos que hacer valer Ley Antiruido, la revisión de los decibeles, y si pudiera concluir en una sanción de arresto”.

Explicó el edil que la clausura un estacionamiento de la colonia Moderna, donde se llevaba a cabo una fiesta clandestina con más de 250 personas, es el primer incidente de este tipo. Reconoció que se trataba de una fiesta ilegal, porque se desarrollaba en un espacio que no reunía las condiciones para un evento, no se atendían las medidas sanitarias y además se cobraban las entradas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)