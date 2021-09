Durante la manifestación de vecinos de Tala contra del nuevo basurero metropolitano y centro de reciclaje, los ánimos se caldearon después que el presidente municipal Enrique Buenrostro y otros regidores emitieron un mensaje posterior a la reunión que tuvieron con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente.

La gente se molestó cuando el secretario general del municipio notificó que el cuerpo edilicio permitirá sigan las obras que ya estaban autorizadas para el vertedero.

“No habrá ningún trabajo más allá de lo previamente autorizado ahí que es únicamente mover tierra y bardeo, no se realizará ninguna otra actividad. – (Multitud) ¡No, no no!”.

Hubo múltiples reclamos de la gente hacia sus funcionarios por el apoyo que recibe el proyecto del basurero, momento en que uno de los manifestantes lanzó agua a la multitud. Se desataron aventones entre la gente que se encontraba en la plaza principal y policías que querían llevarse al rijoso detenido. Al final no se realizaron arrestos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)