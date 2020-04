Minutos antes de que se declarara este martes en México la Fase 3 de la pandemia de coronavirus, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, advirtió que enducederán la vigilancia contra los comercios no esenciales que siguen sin acatar las medidas sanitarias

“La ventanilla del banco de esas tiendas que incluyen electrodomésticos, la ventanilla de servicios financieros podrá seguir funcionando; más no podrá seguir funcionando la venta de electrodomésticos, motocicletas, etc. Sí vamos a endurecer medidas también para los comercios”.

Lemus Navarro indica que si el 70 por ciento de la población se queda en casa, es muy probable que Jalisco pudiera regresar antes a la normalidad que el resto de los estados (Por Gricelda Torres Zambrano)