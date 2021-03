Al enterarse que la vacuna que se aplica el día de hoy es Sinovac y no Pfizer, muchos adultos mayores optan por salirse de la fila y retirarse.

“No, no me voy a vacunar -¿Por qué, señor?- Porque no me gusta que me engañen, ayer me dijeron que era Pfizer y no es Pfizer -¿Ahora es Sinovac?- Ahora es Sinovac -¿No le tiene confianza a esa vacuna?- No, para nada”.

Por su parte, servidores de la nación también coinciden en señalar que la vacuna Sinovac no ha sido muy del agrado de quienes aquí están formados para vacunarse.

“Ya van dos casos también que llegan aquí, se les está avisando, desde la entrada se les avisaba que era Sinovac y muchos se retiraban porque quieren Pfizer -¿Y qué vas a hacer, se van cuando les dicen que es otra vacuna?- Se van enojados porque ya tuvieron un rato formados esperando para que les pusieran el folio”.

(Por José Luis Jiménez Castro)