Que primero fueron disparos de arma de fuego y después muchos gritos lo que hubo en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande este mediodía, aseguraron por separado a Notisistema un visitante del área de juzgados y una mujer que llevo cosas para su interno.

“No supe nada la verdad, no se qué pasó. Nomás oímos balazos pero no. Oyeron balazos? Sí, pero nada más.”

De acuerdo con personas que se encontraban en ese momento en las cercanías los gritos eran bastante sonoros, y se percibían de las zonas aledañas al auditorio dentro del reclusorio de sentenciados.

Hasta el momento la Secretaría de seguridad pública no emitido ninguna información al respecto. (Por José Luis Escamilla)