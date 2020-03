Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno ya está atendiendo el bloqueo de vías férreas a cargo del magisterio, y recordó que a la fecha, en lo que va de su administración no ha habido paros de maestros.

“Se está atendiendo las demandas, eran cinco. Bloqueos a vías férreas ya se resolvieron tres, hoy parece que se resuelve otro. Básicamente lo que tiene que ver con diferencias al interior de las organizaciones o de las distintas corrientes del Magisterio, pero no hay nada en específico que tenga que ver con lo laboral, no existe, llevamos muy buena relación con las maestras, los maestros. No quiero invocar a los que no nos quieren, que no nos ven con buenos ojos, pero les voy a decir algo, y como confío en las maestras, en los maestros, porque son muy responsables, desde que estamos en el gobierno no ha habido paros en las escuelas”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)