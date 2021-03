A pesar de que se advirtió que sólo con ficha en la mano y se vacunaría contra el Covid aquí en Guadalajara, decenas de adultos mayores sin ficha hacen fila en el Parque Agua Azul, aunque a estas alturas ya se les informó que mejor se regresen a su casa si no cuentan con ficha.

“Estamos muy molestos oiga… pónganse en nuestro lugar, que somos personas de la tercera edad y estamos enfermos. Yo, por ejemplo, estoy enferma de la columna ¿No tiene ficha usted? No, no tengo ficha… No tampoco nosotros, no tenemos ficha y toda la noche para que no haya ficha ¿No les han dado ficha? No, ya no alcanzamos ficha y nos quedamos por la noche y ahora dicen que ya no hay”.

En contraste la fila para quienes se pretenden vacunar contra el Covid, pero con ficha en la mano, avanza de manera ágil. (Por José Luis Jiménez Castro)