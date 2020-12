Pese a la contingencia sanitaria, decenas de personas se han presentado a Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo para sumarse, aunque sea a distancia, en las exequias en honor al gobernador Aristóteles Sandoval.

Aunque dentro de los edificios hay filtros sanitarios y accesos restringidos a los invitados especiales, la autoridad no consideró el tema sanitario en el exterior, donde muchas personas se han arremolinado para lanzar loas cuando ingresa o retiran el féretro.

Dos adultos mayores, explican sus motivos para acudir pese a la contingencia.

“Ahora que sufrí un accidente, él me estuvo ayudando bastante, yo vine con él a Palacio de Gobierno, me estuvo mandando cartas”.

“Porque a mi me dio muchísimos apoyos para la gente que yo necesitaba apoyar, miles de apoyos me entregó a mi, para ellos”.

Afuera de Congreso del Estado se reunieron cerca de 500 personas, la mayoría apostada en Plaza de la Liberación, atrás del cerco de elementos policíacos que se instaló en línea de avenida Hidalgo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)