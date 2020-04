Por no acatar las disposiciones y restricciones en materia sanitaria ante la contingencia por el Covid-19, el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque ha impuesto 13 multas y cuatro clausuras a establecimientos comerciales.

La autoridad informó que también se han realizado más de un centenar de apercibimientos escritos y verbales.

Destaca el caso de una fiesta infantil en la colonia Fovissste Miravalle, donde 12 personas fueron multadas por realizar la celebración en el espacio público, pero además con una numerosa cantidad de invitados, situación que se consideró falta administrativa.

El municipio informó que en estos operativos se han visitado medio millar de negocios, solicitando el cierre de aquellos considerados como no esenciales.

Incluso han sido apercibidos 10 templos en el municipio porque mantenían actividades masivas, situación que no está permitida. (Por Héctor Escamilla Ramírez)