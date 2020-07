Tras la reactivación de los centros de culto, en las primeras semanas los templos católicos tuvieron menores aforos comparado a lo establecido por las autoridades.

No obstante, lentamente se ha incrementado la cantidad de fieles que buscan pasar a los recintos, afirma el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.

“A medida que pasan los días sí se esta regularizando la asistencia y los sacerdotes están tratando de respetar la normatividad en cuanto al aforo, en cuanto a las reglas de higiene, sana distancia, etcétera”.

Señaló que hay conciencia de los fieles cuando no les deja ingresar y hay constantes operativos de Protección Civil que supervisa las medidas en templos.

Mencionó que ya son 14 los sacerdotes infectados y positivos a Covid-19 con dos decesos. Reconoció que toman medidas en el rito católico para proteger los presbíteros, como agendar y limitar el número de las confesiones o dar la comunión en la mano, aunque esta última medida no sea del agrado de todos los fieles. (Por Héctor Escamilla Ramírez)