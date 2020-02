Tras la visita que hizo a dos hospitales de especialidades en busca de revisar de cerca su situación fiscal, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, logró convencer al director del Hospital de Neurología y Neurocirugía de integrarse al sistema de gratuidad del Insabi.

“El de Neurología nos llamaba la atención tengo que señalarlo, nos llamaba la atención porque no se había aclarado si iba a participar de este esquema de gratuidad, no se había sumado al convenio de gratuidad, pero nos informa el director ayer que está en la mejor disposición de adherirse, nos interesa que todos, absolutamente todos los hospitales sean gratuitos en este país”.

Hasta la semana pasada había cinco institutos u hospitales de especialidades que no se habían sumado al convenio de gratuidad, entre ellos el de Neurología y los de Pediatría y Cancerología, además del Hospital Infantil y el Juárez. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)