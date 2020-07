La avenida Patria, entre la calle Robert Schumann y Beethoven en la colonia La Estancia se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos más peligrosos de inundación en la ciudad. Tan sólo este temporal la zona se ha inundado seis ocasiones con niveles que alcanzan el metro hasta metro y medio de altura.

En la tormenta de esta mañana, el agua llegó a tal altura que dejó varado un camión de la ruta 632, pues el agua casi alcanzaba los vidrios de la unidad.

Vecinos comentan:

“Prácticamente cada que llueve fuerte colapsa el drenaje y en lugar de… no es agua que cae aquí, es agua que baja y empieza a botar la coladera”

“Pero en si la inundación cada año es lo mismo, igual aquí pues a todos nos afecta, ya sea a los clientes al paso del transporte todo eso”.

En la zona aún quedan las marcas del arrastre de lodo y basura, por lo que los vecinos señalan que la solución no sólo está en lo que haga la autoridad, sino que la gente no sea tan sucia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)