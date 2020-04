El jugador de Chivas Fernando Beltrán no tuvo la habilidad necesaria y fue superado ampliamente por el de los Tuzos Kevin Álvarez y al final Pachuca arrolló al Guadalajara 7 goles por 1 para ser el marcador más amplio en la Liga Virtual entre jugadores profesionales de la Liga MX. Beltrán cometió algunas equivocaciones con el control que aprovechó muy bien el ganador.

Pumas con Alán Mozo se impuso por 3-1 a los Bravos de Juárez que jugó con el play, Maximiliano Olivera. Y en otro juego de la jornada 2, César Huerta de Morelia, celebró efusivamente el triunfo al vencer en apretado juego 2-1, al arquero de Monterrey Luis Cárdenas. Para hoy: Santos Vs León, América-Tigres y Gallos Blancos Vs Xolos. (Por Martín Navarro Vásquez)