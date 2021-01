Chivas otra vez no pudo obtener el triunfo y terminó por empatar a un gol con el Toluca, en el Estadio Akron en la continuación de la fecha 2 del Torneo Guardianes 2021.

Jesús Molina de cabeza puso adelante al Rebaño al minuto 23, pero de inmediato con un disparo desde fuera del área, Kevin Castañeda logró el empate a uno al minuto 25.

El entrenador del Guadalajara Víctor Vucetich, dijo que aunque le gustó el nivel de su equipo, no le agradó el resultado.

“Un empate como el que tuvimos, con varias ocasiones no te deja tranquilo. El equipo no jugó como hubiéramos querido, pero fue superior que Toluca, tuvimos varias oportunidad, no supimos capitzalorzalas el ritmo fue bueno”.

En contraparte, el técnico de los Diablos Hernán Cristante, explica que le gusta la forma de jugar de su equipo.

“El primer tiempo fue mejor, pero me gusta el orden, me gustó el recorrido, estoy jugando con Torres Nilo de central y con un volante ofensivo de lateral y lo hizo bien. Tengo que darle primero orden y de ahí vienen los particulares”.

Chivas llega a dos unidades y Toluca a cuatro. (Foto@Chivaas/Por Martín Navarro Vásquez)