Colectivos inconformes con la verificación vehicular y los retenes de la Policía Vial se inconforman esta tarde en el Congreso del Estado con todo y sus vehículos no sin antes haberlo hecho en el Supremo Tribunal de Justicia y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los inconformes rechazan la verificación vehicular.

“Yo ya acudí, no pasó. Otra, quieren quitar todos los carritos viejos, no todos tenemos dinero para solventar. Mis carritos son carritos viejitos, 70, 80 pues a dónde me manda”.

También exigen que los operativos grúa de la Policía Vial sean menos arbitrarios y recaudatorios. (Por José Luis Jiménez Castro)