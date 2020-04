Durante dos horas, diversos colectivos sociales, como la Asamblea Nacional por la Independencia, así como vecinos de Jardines de la Paz y Salvemos Temaca, se manifestaron afuera de Casa Jalisco para reprocharle al Gobernador, lo que ellos llaman, medidas anticonstitucionales contra el Coronavirus, entre ellos, el uso de cubrebocas, explica uno de los manifestantes, Roberto Guijarro.

“Él es un ingeniero, él que va a andar sabiendo de eso, pero por sus pistolas quiere hacerlo obligatorio. Yo aquí estoy señor Enrique Alfaro, no lo uso, quiero ver que se me detenga por no usar el cubrebocas”.

Los manifestantes, con mantas y pancartas, también exigieron la revocación de mandato del Gobernador. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)