Este mediodía se manifestaron en Casa Jalisco familiares de Virginia Muñoz González, la mujer policía de Guadalajara que fue privada de la libertad por hombres armados el pasado 3 de Abril.

Ese día varios sujetos se la llevaron por la fuerza de su casa en la zona de Oblatos, en presencia de sus hijos de 10 y 13 años.

Los familiares de Virginia acudieron a Casa Jalisco para exigir celeridad en las investigaciones porque si bien han recibido atención en la Fiscalía, no con la velocidad que quisieran, al punto que las imágenes del C5 todavía no son integradas en la carpeta de investigación.

Habla la señora Yolanda, madre de Vicky.

“Presenciaron cuando se llevaron a su mamá y mi hija presenció cuando los tenían en el suelo con la pistola apuntándoles, con armas grandes dice el niño. Ya le enseñaron ahí y él ya dijo cómo eran. Muy mal que están. Dicen que el niño que tiene 10 años se agarró corriendo como loco y el otro día que se lo llevó un hijo a Chapala y regresó dijo: ¿ya regresó mi mamá abuelita? no hijo, todavía no. Dice ¿Y luego, hasta cuando me la van a regresar los señores”.

Cualquier información sobre el paradero de Virginia Muñoz González se recibe en el 911. (Por José Luis Escamilla)