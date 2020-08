Maestras y propietarias de escuelas particulares se manifestaron la mañana de este sábado a las afueras de Casa Jalisco para exigir de una vez por todas claridad en torno al inicio del próximo ciclo escolar.

Acusan que las autoridades estatales les están dando el mismo trato que a las escuelas públicas, a pesar de que no tienen el mismo número de alumnos, entre otras diferencias.

“Para empezar la escuela pública tiene un sostenimiento del gobierno. El gobierno toma dinero del gobierno para pagar a los maestros y para sostener sus propias escuelas. Nosotros como escuelas incorporadas pagamos nuestro propio sostenimiento y tenemos unos manuales así de gordos.”

Las representantes de escuelas particulares también acusan la persecución de la Procuraduría Federal del Consumidor que los amenaza con millonarias multas por no regresar a los padres de familia pagos de inscripción o por no condonar mensualidades atrasadas. (Por José Luis Escamilla)