Esta tarde un grupo de comerciantes de la Avenida Juárez de San Pedro Tlaquepaque, se manifiestan en contra de las obras que se realizarán en la zona.

Aseguran que el Ayuntamiento no realizó la socialización adecuada, por lo que la obra los tomó por sorpresa:

“Soy propietaria de varios locales de aquí en esta calle de Juárez defiendo lo mío, los intereses de todos nosotros y sobre todo me indigna la forma en que arbitrariamente vienen y empiezan a levantar las calles y las banquetas sin darnos a conocer cuál es el proyecto. ¿Que les dice el Ayuntamiento? no nos recibieron nos dio una cita la alcaldesa a las seis de la tarde en la cámara de comercio y que de alguna manera sean escuchadas las voces de los comerciantes y locatarios que nos afectan”. (Por Jonathan Cobián Gutiérrez)