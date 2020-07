Familiares de personas desaparecidas vecinas del municipio de El Salto se manifiestan este mediodía en el exterior de la Presidencia Municipal de esa localidad para exigir mayor vigilancia y que se les garantice protección.

Los inconformes, alrededor de 50, sostienen mantas con las fotografías de sus seres queridos desaparecidos.

Acusan que en el último año al menos 700 personas han desaparecido en El Salto.

“En todas, en Las Pintas, en la Pacífico, en La Huizachera, pero generalmente en El Salto. No tenemos ayuda de ningún lado, no tenemos apoyo de ningún lado, nadie nos da solución, nadie nos da respuesta, en eso afecta.

En que nuestro gobierno no hace las cosas, nuestro gobierno no apoya.”

Los manifestantes exigen la presencia del Alcalde Ricardo Santillán, a quien le quieren denunciar que en muchos casos de desaparecidos hay policías municipales involucrados. (Por José Luis Escamilla)