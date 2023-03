Vecinos de Tala se manifiestan este mediodía en la presidencia municipal para exigir que se de marcha atrás a la propuesta de crear un organismo público descentralizado para administrar un basurero intermunicipal para la región Valles.

De acuerdo con los inconformes en este tiradero se depositarán los desechos de Tala, Tequila, Arenal y Amatitán.

“Venimos aquí para manifestar nuestra inconformidad por esta firma de acuerdo. No queremos que se firme ese acuerdo porque con eso se va a empezar ese proyecto y no va a haber marcha atrás. El segundo paso es que compren un terreno y que el municipio tenga que destinar recursos. Una vez que destine recursos ya no va a haber vuelta atrás. Van a dejar abierta la puerta para que se traiga basura de otros municipios como ya está sucediendo en Teuchitlán e Ixtlahuacán”.

De acuerdo con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la región Valles los alcaldes de la zona están de acuerdo en crear un basurero en Tala, sin embargo los vecinos de este lugar dicen que no ha sido consultados. (Por José Luis Escamilla)