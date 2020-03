Alrededor de unos 150 meseros de los llamados “banqueteros” se manifestaron esta mañana en Palacio de Gobierno para solicitar apoyo, pues llevan 15 días sin trabajar en eventos como bodas, quince años, comidas o hasta funerales para los que eventualmente son contratados.

“Somos banqueteros, trabajamos en eventos… Todos andamos sin trabajo, es por eso que estamos aquí exponiendo a nuestras familias porque estamos desesperados en nuestras casas… No podemos traer dinero, no tenemos de dónde agarrar dinero… Ya pedimos prestado, ya vendimos Teles, ya vendimos refrigeradores, ya vendimos todo y no tenemos ya más recursos”.

Los meseros y meseras, vestidos con pantalón negro y camisola blanca, entregaron su petición al gobierno del estado en espera de una respuesta. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)