En Oaxaca, un grupo de estudiantes de escuelas normales realizaron marchas, quema de llantas y bloqueos con autobuses.

Los manifestantes exigen la realización de un examen de admisión de forma presencial, pese a la contingencia por Covid-19.

Alegan que no tiene accesos a computadoras en sus comunidades indígenas y rurales, por lo que no están en condiciones de presentar un examen de admisión virtual.

También pidieron que se valide los cursos de los alumnos que no pudieron tomar sus clases por carecer de elementos tecnológicos en el ciclo pasado. (Foto: Archivo)