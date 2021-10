La tarde de este viernes al menos un centenar de vehículos realizan una caravana sobre la avenida López Mateos, desde La Tijera hasta la zona de Gavilanes, para exigir justicia tras el accidente del domingo pasado que provocó la muerte de los jóvenes Estefanía, Brian y Edin.

La madre de Estefanía señala que los padres de las tres víctimas darán seguimiento al proceso judicial contra Yigal “R”, y anticipan que no aceptarán ningún acuerdo reparatorio o indemnización.

“No lo hemos platicado y ni siquiera me interesa platicarlo. Yo quiero justicia, que pague por lo que hizo. Mató a mi hija, mató al novio de mi hija y mató al amigo de mi hija. Yo no quiero dinero, yo quiero justicia, y por eso voy a luchar y por eso tengo que ser fuerte. Mi hija está allá en el cielo, ya nada me la va a regresar, mi hija no vale dinero, mi hija estaba y él la mató”.

La caravana saldrá de la tienda Walmart de la Tijera, avanzará por López Mateos hacia el norte rumbo a Bugambilias donde retornarán hacia el sur rumbo a la zona de Gavilanes donde ocurrió el accidente. (Por José Luis Escamilla)