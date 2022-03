Trabajadores de base del Congreso del Estado se manifiestan esta tarde en el patio del recinto legislativo inconformes por la reducción de plazas y la revisión que se pretende hacer en la nómina del Legislativo para detectar aviadores. Acusan que lo que se pretende aprobar en la sesión de esta tarde atenta contra sus derechos laborales. Los manifestantes bloquearon el ingreso de los diputados al recinto donde se llevaría a cabo la sesión del pleno.

El dirigente sindical César Íñiguez y varios diputados salieron a explicar la situación, dividiendo posturas entre los manifestantes. Los legisladores explicaron que los derechos de los trabajadores no serían afectados y sólo se discutiría el reglamento del Servicio Civil de Carrera. Los ánimos se caldearon:

“Estamos en este acuerdo y hemos conseguido que se respete los derechos de los trabajadores. -¡No, no! Retiren el acuerdo -¡Ese acuerdo no va a pasar!, ¡que se esperen, no va a pasar ese acuerdo!”

En este momento sigue la negociación con los manifestantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)