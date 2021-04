Familiares de los jóvenes Santiago y Arturo Aguilera Montiel, quienes desaparecieron el jueves pasado en la colonia Ciudad Granja en Zapopan, realizarán una movilización pacifica mañana en La Minerva, para solicitar a las personas que pudieran tenerlos retenidos, que los dejen en libertad.

La familia señala que han contado con el acompañamiento de las autoridades; no obstante, están desesperados y abogarán por medio de esta movilización para encontrar a los jóvenes y si alguien los tiene cautivos, pedir que los liberen.

Uno de los muchachos acudió a un domicilio en Ciudad Granja para mostrar una camioneta y venderla, pero no retornó. Su hermano fue a buscarlo y tampoco regresó. El inmueble a donde fueron a mostrar el vehículo está identificado. El caso ya es investigado por las autoridades, aunque no se han reportado avances de la búsqueda. (Por Héctor Escamilla Ramírez)