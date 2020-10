El Senado de la República aprobó este miércoles la desaparición del Fideicomiso FODEPAR que atendía a los deportistas de alto rendimiento, aunque los medallistas olímpicos tienen la palabra del presidente de que sus necesidades no serán desatendidas y que con el nuevo esquema les irá mejor, indica el entrenador de clavados, Iván Bautista.

“Nosotros realmente lo estamos tomando de una forma positiva que no nos metemos mucho porque no podemos hacer nada, no está tanto en nuestras manos porque nos han dado la información de que el apoyo lo vamos a tener incluso que mejorado, entonces nosotros nos dedicamos a trabajar y somos positivos creemos en la palabra del presidente y vamos a ver y vamos a esperar porque también si se da otra situación que no esté dentro de pues entonces creo que no está correcto, digamos que si no se da el apoyo pues algo mal está pasando no”.

Bautista, es candidato al Premio Nacional del Deporte 2020 por su destacada trayectoria de más de 25 años como entrenador.

(Por Manuel Trujillo Soriano).