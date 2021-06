Un verdadero albur es lograr que una pipa gratuita de agua del SIAPA llegue a la casa solicitada.

La señora Josefina lleva más de ocho días solicitando una y hoy que finalmente llegó resultó que era para su vecina.

“Tengo que esperarme hasta que otra pipa venta con el número de folio -¿Cuánto pidió esa pipa al SIAPA?- La semana pasada, no me la han traido -¿Qué le dice el amigo conductor?- Pues dice que él va a surtir todos los números que él trae”.

Quienes solicitan pipas gratuitas de agua al SIAPA en estos días de falta de líquido, tienen que esperar hasta un mes para que esta llegue y si llega rezar para que no le toque primero al vecino. (Por José Luis Jiménez Castro)