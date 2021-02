Aunque siguen apoyando en traslados de pacientes con Covid-19 en la región Ciénega, ya no se ha presentado ninguna otra contingencia que obligue a suspender actividades en la Cruz Roja de Ocotlán. La directora de la benemérita en este municipio, la doctora Luz Imelda Salazar Navarro, expresó que no se trató de una crisis, sino fue una medida que sólo duró 24 horas luego que dos paramédicos dieron positivo y tuvieron que suspender operaciones para descartar que otros trabajadores estuvieran infectados.

“Mientras no tuviéramos el resultado teníamos que aislarlos pero el servicio se restauró al día siguiente justamente con el apoyo de Cruz Roja delegación estatal”.

Expresó la directora que en lo que va de la pandemia, la Cruz Roja de Ocotlán ha apoyado en el traslado de 50 pacientes con Covid, pero perciben una reducción estos servicios ya que de ser la tercera delegación estatal con más traslados, ahora están en el quinto sitio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)