Desde hace 16 años Rosalía López no sabe nada de su hijo Salvador, quien le fue robado por una mujer que se disfrazó como enfermera en la clínica 45 del IMSS.

Rosalía ha pedido en la Fiscalía en repetidas ocasiones el expediente de la averiguación previa sin obtener respuesta.

Asegura que hoy a su abogado le dijeron que no hay expediente… se perdió.

“El quiso meter un amparo para pedir el expediente de mi caso allá en la procuraduría y no se lo quisieron dar. Le dijeron que no, que no lo tenían ahí . Entonces quiso meter un amparo y no se lo aceptaron y que lo iban a buscar. Que antes había una dependencia ahí en la fiscalía de niños desaparecidos y pues que esa dependencia desapareció, y en esa dependencia tenían mi expediente. Pues ándale que oficialmente ya está desaparecido, o sea está perdido el expediente, no sirve”.

En este momento a la familia de Rosalía López le invade la incertidumbre porque no sabe si alguien está allá afuera buscando a Chavita. (Por José Luis Escamilla.)