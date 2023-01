Las Chivas del Guadalajara debutaron en el Torneo de Clausura de la Liga MX ante su afición con derrota de 2-1 frente a Toluca y el entrenador Veljko Paunovic asume la responsabilidad por la falta de contundencia que nuevamente mostraron los rojiblancos.

“Es una derrota muy dolorosa aquí siempre vamos a reconocer nuestros errores siempre vamos a asumir la responsabilidad yo primero creo que tenemos que mejorar tengo que buscar soluciones yo mismo con mi cuerpo técnico, manejar y gestionar los partidos creo que en la segunda parte no lo hicimos bien y yo me hago responsable de todo esto. Hemos creado muchas oportunidades y esas oportunidades también hay que convertirlas, creo que tenemos que buscar la efectividad, llevamos 3 partidos no llevamos ni 3 años ni 3 campeonatos”.

Con el de anoche el Guadalajara sumó dos encuentros sin poder anotar, pues fue un autogol del chileno Valber Huerta el que puso al frente al “Rebaño”, mientras que los Diablos Rojos le dieron la vuelta al marcador con goles del paraguayo Carlos González y a 6 minutos del final Marcel Ruiz sentenció el triunfo de los visitantes. Chivas suma un triunfo (ante Monterrey), un empate (con San Luis) y la derrota ante los Choriceros.

(Por Manuel Trujillo Soriano)