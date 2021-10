La fuga de capitales en México no es novedad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la lista de más de tres mil mexicanos que aparecen en la investigación denominada Pandora Papers.

“Desgraciadamente no es novedad. Por eso posteriormente se crearon las oficinas de Investigación Financiera en el mundo, pero por lo que estamos viendo no han dado resultado, hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve, y sobre todo, que los que sacan dinero que no evadan impuestos, ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones”.

Explicó que el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, le informó que aparecería en la lista, pero lo justificó al asegurar que fue producto de un fraude en su contra. En cuanto al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer y a la esposa del director de la CFE, se deslindó asegurando que no pertenecen a su gobierno. (Por Arturo García Caudillo)